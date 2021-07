Open Fiber, innovazione e rinnovabili al centro del primo report di sostenibilità

(Teleborsa) - Una strategia di sostenibilità basata sullo sviluppo di, sull'efficientamento energetico e l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, sul capitale umano e sulla crescita delle persone. È quello che emerge dal, il documento (verificato da società di revisione) che riassume l'approccio al business dell'azienda impegnata nella realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga interamente in fibra ottica.Qualità, trasparenza e sostenibilità degli approvvigionamenti sono i principi a cui Open Fiber dice di ispirarsi nello svolgimento di tutte le proprie attività. Dal report, in particolare, emerge che il 96% deiaccreditati all'interno del portale aziendale dedicato nell'anno 2020 sono stati valutati utilizzando criteri sociali. Inoltre, nel corso del 2020 Open Fiber ha utilizzato circa 66.800 GJ di energia, di cui il 40% da. L'intensità energetica è stata ridotta del 10% rispetto al 2019."La crisi senza precedenti causata dal Covid-19 ha evidenziato quanto la trasformazione digitale sia cruciale per il sistema economico, produttivo e sociale e possa migliorare la vita di famiglie, imprese e lavoratori abilitando servizi innovativi - ha dichiaratodi Open Fiber - L'infrastruttura in fibra che stiamo costruendo contribuirà in modo decisivo alla transizione ambientale, alla difesa del territorio, alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini; per questo la realizziamo coinvolgendo tutti gli attori delle comunità locali: cittadini, associazioni, enti ed autorità"."La sostenibilità è al centro della nostra strategia: dalla conduzione etica delle attività alla valorizzazione dei colleghi, dall'attenzione a partner, fornitori e clienti fino al legame profondo con i territori in cui operiamo - ha commentatodi Open Fiber - Continuiamo a investire risorse per il superamento del divario digitale con l'obiettivo di garantire la copertura ultrabroadband non solo nelle grandi città, ma anche nelle aree bianche e bianchissime, dove nessun altro operatore era intervenuto diventando il primo operatore FTTH in Italia".