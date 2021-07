Confagricoltura, Giansanti: agricoltura motore della ripresa post pandemia

(Teleborsa) - "Noi diabbiamo presentato ai ministri Patuanelli e Cingolani una serie di soluzioni, noi vogliamo essere il motore della ripartenza del paese, da una parte producendo beni essenziali e dall'altra beni per l'ecosistema". Così il presidente di Confagricoltura,, a margine dell'dell'associazione a Palazzo della Valle a Roma."Pensiamo – ha aggiunto Giansanti – a quello che può essere il contributo dell'per lo sviluppo dellesia in campo elettrico sia del bio metano e a quello che può essere il nostro contributo sui grandi temi dello sviluppo e dellafino ad arrivare ai grandi temi del futuro delle città e delle smart cities. Gli agricoltori sono protagonisti del cambiamento".Giansanti ha sottolineato come l'agricoltura non si sia mai fermata, neanche in tempo di. "È l'anno della ripartenza dopo il centenario – ha detto – e oggi vogliamo parlare sempre di più del protagonismo dell'agricoltura italiana, che non si è mai fermata neanche durante il Covid". "Ora – ha concluso – ci attendono sfide importanti: da un lato abbiamo appena concluso l'accordo sulla nuovae ci aspetta la sfida del. Il compito degli agricoltori sarà sempre di più quello di continuare a produrre cibi sicuri in quantità e qualità, ma soprattutto di preservare le risorse naturali".