RDM prosegue iter acquisto gruppo Eska

Reno De Medici

(Teleborsa) -ha firmato ieri, 8 luglio, il contratto vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale della società di diritto olandese Fineska, holding del gruppo societario "Eska". Il venditore Andes C.V. è un veicolo societario controllato dall’investment firm statunitenseAndlinger & Co.In data 8 giugno 2021 Reno De Medici S.p.A. aveva sottoscritto un impegno irrevocabile per l’acquisto del gruppo olandese che è leader mondiale nella produzione di “solid board”, cartoncino ad alto spessore ottenuto da fibre 100% riciclate.Le condizioni economico-finanziarie del contratto vincolante riflettono quanto stabilito nel precedente impegno irrevocabile. Il prezzo per l’acquisizione del Gruppo Eska è basato su un Enterprise Value complessivo di 155 milioni di Euro, calcolato su un EBITDA consuntivato nel 2020 di 24,6 milioni di Euro.Il closing dell’operazione è previsto non oltre il 20 luglio 2021, essendosi già avverata la condizione sospensiva relativa all’ottenimento da parte di Reno De Medi del finanziamento per il pagamento di parte del prezzo di acquisto.