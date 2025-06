Dexelance, stipulato accordo definitivo per alleanza con il Gruppo Roda

Dexelance

(Teleborsa) -(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha sottoscritto l’accordo definitivo per l’ingresso – con una quota iniziale del 25% - nel capitale di Roda cui fa capo il. Il closing è previsto entro settembre 2025.Il Gruppo Roda, con sede a Gavirate (VA) e presenza produttiva e commerciale in Europa, Stati Uniti e Asia, che ha sviluppato per primo la visione del mondo "outdoor" come nuovo protagonista di un lifestyle moderno, dinamico e capace di coniugare design, natura ed eleganza, ha concluso l’esercizio 2024 con circa 31 milioni di euro di fatturato, di cui oltre il 50% all’estero, con un EBITDA di circa 4 milioni di euro ed una posizione finanziaria netta di circa 7,5 milioni di euro.L’tra Roda e Dexelance è stata concepita per rafforzare ulteriormente la forte leadership nell’arredamento outdoor alto di gamma. L’esborso di Dexelance sarà di 8,5 milioni di euro, di cui 4,5 per l’acquisto di quote detenute dai soci Roda e 4 milioni in aumento di capitale, destinati ad accelerare lo sviluppo, specie all’estero, dei prodotti Roda.Il restante 75% del capitale sociale di Roda resterà ai soci Roda che, in linea con il consolidato modus operandi di Dexelance, resteranno alla guida del Gruppo Roda, in completa continuità di gestione. Dexelance fornirà supporto strategico attraverso il proprio network commerciale e retail, con iniziative di comunicazione e marketing, progetti di trasformazione digitale e condividendo i propri rapporti con i più prestigiosi studi di architettura e interior design a livello mondiale.L’accordo prevedeil cui esercizio consentirà a Dexelance di raggiungere la maggioranza (60%) del capitale sociale di Roda nel corso dell’esercizio 2028. Il pagamento del prezzo di esercizio delle opzioni, determinato sulla base dei risultati conseguiti dal Gruppo Roda nel 2026 e 2027, prevede anche un earn out legato ai risultati del 2028 e potrà avvenire, se al tempo concordato tra le parti, totalmente o parzialmente, in azioni Dexelance.