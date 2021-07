Zignago Vetro, finanziamento di 45 milioni da Intesa Sanpaolo per obiettivi ESG

Zignago Vetro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società produttrice di contenitori in vetro e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo dicon, finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi legati all'economia circolare. L'operazione consiste in una linea di credito della durata di 5 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di: un significativo miglioramento dell'impatto ambientale aumentando, da un lato, la quantità di materia prima da fonte riciclata e riducendo, nel contempo, il consumo specifico di acqua per tonnellata di vetro prodotto.Intesa Sanpaolo ha, inoltre, supportato Zignago Vetro mediante un'volta a coprire la società dall'esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse legati al finanziamento. La strategia di copertura utilizzata prevede un meccanismo premiante che dipende dal raggiungimento degli stessiprevisti nel finanziamento."Questa operazione, con le sue caratteristiche innovative, si inserisce all’interno del percorso di lungo termine, fondato su sostenibilità e rispetto dei criteri ESG, che la società sta portando avanti con convinzione - ha commentato- Oggi acceleriamo ulteriormente l'allineamento degli interessi dei nostri stakeholder, interni ed esterni, poiché i benefici di carattere finanziario del finanziamento vengono legati direttamente al raggiungimento di obiettivi tipici della green e circular economy"."L'operazione con Zignago Vetro conferma come le tematiche legate alla sostenibilità e al miglioramento dell’impatto ambientale siano sempre più centrali nelle strategie delle aziende italiane", ha dichiarato. La banca "conclude così un'ulteriore operazione a valere sul plafond dedicato alla Circular Economy, che dal suo lancio ha finanziato 194 progetti per un totale pari a circa 3,5 miliardi di euro", ha aggiunto.