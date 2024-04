Zignago Vetro, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,75 euro

Zignago Vetro

(Teleborsa) - L'di, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha deliberato di approvare ildell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e di approvare la distribuzione di unper complessivi 66,4 milioni di euro, in ragione di 0,75 euro per ciascuna delle 88.501.353 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay-out di circa 54,2% dell'utile netto consolidato: cedola n. 18, ex date 13 maggio, record date 14 maggio e payment date 15 maggio 2024.Inoltre è stato autorizzato l'acquisto di. Alla data odierna la società detiene n. 818.643 azioni proprie.