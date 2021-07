Covid, nelle ultime 24 ore 2.153 nuovi casi e 23 vittime

(Teleborsa) - Il numero di nuovi contagi non superava il muro dei duemila dallo scorso 10 giugno. Peggiora il quadro nelle ultime 24 ore concontro i 1.534 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 210.599, 18.056 in più rispetto a ieri. Dati che fanno salire il tasso di positività all'1% dallo 0,8% di ieri. Sono 23 i decessi registrati oggi di di cui 9 pregressi della Sicilia relativi al periodo marzo-luglio 2021. Questi i principali dati emersi dalComplessivamente sale ad almeno 4.275.846 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Italia dall'inizio dell'epidemia mentre le morti totali causate dal virus nel nostro Paese sono state 127.831.. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -20 (ieri -21), per un totale di 1.108 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -6. Il totale dei malati più gravi è pari a 151, con 7 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 7).A livello regionale laha il maggior numero di nuovi contagiati (+420 i casi su 35mila tamponi e un tasso di positività dell'1,2%). Con oltre 200 casi anche la(+288 con tasso 2,4%), il(+261 con tasso 0,9% e il Lazio (+208 con tasso 0,8%). Seguono(+188),(+135) ed(+117).