Lavoro, l'inclusione femminile porterebbe all’Italia quasi 50 miliardi

(Teleborsa) - L'Italia è ancora molto indietro sul fronte della sostenibilità sociale, come l'inclusione delle donne e i giovani nel mercato del lavoro, che causa gravi danni, anche economici.E' la fotografia scattata dal, studio realizzato per Aviva Assicurazioni da Ambrosetti-The European House che misura l’attrattività di un paese attraverso una molteplicità di indicatori e da cui emerge che con una maggiore inclusione di giovani e donne nel lavoro, il Belpaese vedrebbe crescere i consumi di quasi 50 miliardi di euro l’anno.Nel dettaglio, con un tasso di occupazione femminile in linea con Francia, Germania e Spagna, i consumi del paese crescerebbero di 36 miliardi di euro, per arrivare a 42 miliardi se le donne fossero anche pagate quanto gli uomini. A questi bisognerebbe aggiunge altri 5 miliardi di euro nel caso in cui i NEET (neither in employment nor in education or training) fossero inclusi nel mercato del lavoro.La pandemia ha ulteriormente aggravato una situazione che pesa in Italia da anni: nel 2020, il numero di occupati nella popolazione femminile è sceso in maniera nettamente più drastica (-2,7%) rispetto a quella maschile, e il numero di inattivi è salito del 3,7%. Non va meglio per i giovani under 34, il cui numero di partecipanti alla forza lavoro è sceso di un ulteriore 8%.