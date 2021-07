Future USA in rialzo tra dati macro e earning season

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora.Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,22% a 34.941 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,28% a 4.364 punti. Il derivato sul Nasdaq registra una performance positiva con un +0,36% a 14.840 punti.Sul fronte macro, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti , nel mese di giugno, sono cresciute dello 0,6%, molto più delle le attese degli analisti che attendevano un ribasso dello 0,4%. Le spese per consumi rappresentano un'ampia parte, circa il 70%, del PIL americano, e sono un termometro dell'andamento dell'economia del Paese.Tra gli altri dati in calendario nel pomeriggio: la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan e le scorte e vendite industriali.Continua nel frattempo laUSA che si sta confermando positiva.