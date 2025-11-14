Wizz Air rafforza il network all’Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - La stagione invernale di, presente su 27 aeroporti italiani con 17 milioni di passeggeri annui trasportati da e per il nostro Paese, per lapunta decisamente scelta sull', dove opera da 21 anni e rappresenta il secondo vettore per quota di mercato. Cinque le rotte nuove, per un totale di 14 collegamenti verso 6 Paesi dell’Europa centrale e orientale.“La presentazione della Winter Season 2025 è una chiara testimonianza del nostro costante investimento nella Lombardia orientale e, in particolare, sull'Aeroporto di Milano Bergamo, che rappresenta per noi un punto strategico nel Nord Italia, grazie alla sua posizione privilegiata e alla forte domanda di traffico internazionale- ha dichiarato- Il 2025 è un anno record, con oltre 1,4 milioni di passeggeri trasportati e un tasso di completamento dei voli del 99,8%”., direttore commerciale aviation di SACBO, ha dichiarato: “La scelta della compagnia aerea di aumentare il numero delle destinazioni offerte ai nostri passeggeri riflette la volontà di consolidare la storica presenza sullo scalo, potenziando il network e articolandolo per consentire aNel complesso, la Winter Season 2025 di Wizz Air sull'intero territorio nazionale prevede Il lancio dirispetto alla stagione invernale precedente. La compagnia aerea ha annunciato un piano di investimenti danei prossimi tre anni per espandere continuamente il network.