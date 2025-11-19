Lavoro Usa: dati completi ottobre non verranno pubblicati, report novembre post Fed

(Teleborsa) - Il Bureau of Labor Statistics
degli Stati Uniti
ha fatto sapere che, a seguito dello shutdown, non pubblicherà un rapporto completo
sull’occupazione nel Paese per il mese di ottobre
. "I dati dell’indagine sulle aziende dell’indagine Current Employment Statistics di ottobre 2025 saranno pubblicati insieme ai dati di novembre 2025
", ha precisato il BLS.
L'agenzia ha inoltre posticipato
la pubblicazione dei dati sull’occupazione di novembre dal 5 al 16 dicembre
, sei giorni dopo l’ultima riunione dell’anno da parte della Federal Reserve
.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )