Lavoro Usa: dati completi ottobre non verranno pubblicati, report novembre post Fed

(Teleborsa) - Ildegliha fatto sapere che, a seguito dello shutdown, non pubblicherà unsull’occupazione nel Paese per il mese di. "I dati dell’indagine sulle aziende dell’indagine Current Employment Statistics di ottobre 2025 saranno pubblicati insieme ai dati di", ha precisato il BLS.L'agenzia ha inoltrela pubblicazione dei dati sull’occupazione di novembre dal 5 al, sei giorni dopo l’ultima riunione dell’anno da parte della