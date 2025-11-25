Apertura mista a Wall Street, tra dati macro, trimestrali e scommesse su Fed

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in avvio, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,6%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, si muove in flessione l'S&P-500
, che apre a 6.685 punti (-0,27%). Vendite anche sul Nasdaq 100
(-0,59%) e sul'S&P 100
(-0,18%). Telecomunicazioni
(+1,60%), sanitario
(+1,24%) e finanziario
(+0,83%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore informatica
, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato.
L’attenzione degli investitori è rivolta a diversi dati macro economici
, tra i primi ad essere diffusi dopo che il più lungo shutdown del governo nella storia degli Stati Uniti, e alle trimestrali
che potrebbero fornire indicazioni sulla resilienza del consumatore statunitense.
In attesa dei risultati di Dell Technologies
, dopo la chiusura di Wall Street, hanno diffuso i conti alcuni big del mondo retail: Dick's Sporting Goods
, Abercrombie & Fitch
, Best Buy
e Kohl's
.
Sul fronte macro, i prezzi alla produzione sono solo saliti dello 0,3% a settembre 2025 su base mensile, in linea con le attese degli analisti
, dopo il -0,1% del mese precedente. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 2,7%, uguale al consensus (+2,7%) e superiore al mese precedente (+2,6%).
Sempre a settembre, le vendite al dettaglio hanno registrato una variazione positiva dello 0,2% su base mensile a 733,3 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente
. Il dato è peggiore delle attese
degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,4%. Su base annua si è registrato un aumento del 4,3% dopo il +5% del mese precedente. Il dato "core", che escluse le auto, registra un +0,3% su base mensile, rispetto al +0,3% delle attese e il +0,6% del mese precedente.
In tema di politica monetaria
crescono le scommesse per un nuovo taglio dei tassi alla fine della riunione della Fed del 10 di dicembre
, dopo I commenti ’dovish’ di alcuni funzionari. Tra questi, il membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve Stephen Miran
ha dichiarato martedì che l’economia statunitense necessita di "ampi tagli dei tassi d’interesse" e ha espresso la speranza che i prossimi dati sull’occupazione possano convincere altri funzionari della Fed a ridurre i tassi.
La settimana borsistica sarà interrotta dal Ringraziamento
giovedì, seguito dal Black Friday
che vedrà un orario ridotto delle contrattazioni.