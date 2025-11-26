Lusso e sport, Black Friday: non solo sconti ma fino al 30% fatturato

(Teleborsa) - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. “In questo periodo può generarsi fino al 30% del fatturato annuale”, sottolinesenior luxury advisor e Direttore dei Master Lusso e Fashion di 24Ore Business School. “Non è un evento isolato, ma l’inizio del rush finale che porta fino a Natale”.è più se partecipare, ma come farlo senza snaturare il brand. Accessi anticipati per i clienti più fedeli, capsule dedicate, promozioni riservate a Vip ed Eip diventano strumenti per rafforzare la relazione con la clientela, riattivare i clienti dormienti e ampliare i database proprietari. “Chi non partecipa rischia di sparire dal radar”, continua Tombolini. “Non è lo sconto a fare la differenza, ma l’armonia dell’offerta e la qualità dell’esperienza”.vive inoltre il Black Friday come un ponte verso il Natale: tra questo periodo e la gifting season si concentra fino al 50% delle vendite del bimestre finale, rendendo la pianificazione ancora più cruciale.conferma la natura strategica dell’evento. Alcuni brand sfruttano il Black Friday per attivare la fanbase; altri puntano su micro-collezioni, collaborazioni limitate e prodotti premium per rafforzare la propria identità. “Il merchandising non serve solo a vendere, ma a raccontare valori, visione e senso di appartenenza”, afferma Luca Danovaro, sport marketing consultant e Direttore del Master Post Laurea in Sport Business Management di 24ORE Business School e founder di Always On Boutique Agency. “Chi sa distinguersi senza svendersi vince. E nella gifting season chi emoziona con bundle, maglie speciali o gift box tematiche costruisce cultura di marca”.e: richiede visione strategica, cultura di brand, competenze digitali, capacità di leggere i dati, gestione finanziaria e presidio normativo. In questo contesto – evidenzia 24ORE Business School – le aziende che vogliono competere devono investire in formazione avanzata, sviluppando figure in grado di pianificare periodi critici, gestire clienteling e membership, ottimizzare stock, marginalità e pricing, progettare esperienze omnicanale e garantire compliance e trasparenza nella comunicazione.Il Black Friday dimostra che senza competenze non c’è strategia. E che la