Petrolio ancora giù, WTI buca 70 dollari

(Teleborsa) - Non si arresta la flessione dei prezzi del greggio che bensì accelerano al ribasso dopo aver intrapreso la via del ribasso in seguito alla notizia che i Paesi OPEC+ hanno raggiunto un accordo sull'aumento della produzione del petrolio , due settimane dopo lo stallo delle trattative per il disaccordo degli Emirati Arabi Uniti sulle misure proposte.A New York un barile diviene trattato a 68,27 dollari al barile (-3,5%) mentre ilscende di circa il 3,23% a 71,21 dollari.L'accordo raggiunto nella giornata di ierifino al 31 dicembre 2022. Viene però adeguata al rialzo la produzione complessiva: l'OPEC+ aggiungerà 400.000 barili al giorno ogni mese da agosto fino a quando tutta la sua produzione interrotta non sarà stata ripristinata.