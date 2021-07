Green Pass, il Governo studia il provvedimento per renderlo obbligatorio

(Teleborsa) - Ilsta lavorando su unper inserirein grado di fronteggiare l’eventuale quarta ondata del. Negli ultimi giorni sono emerse le distanze non solo tra Regioni e governo – in particolare suiche determineranno il passaggio da un colore all’altro – ma anche all’interno della stessa maggioranza che ha fatto slittare a domani il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto approvare il provvedimento. Al suo interno troverà sicuramente spazio il nuovo regolamento sull’utilizzo del, lo strumento scelto per tentare di arginare la crescita dei contagi senza ricorrere alle restrizioni anche in estate.Sembra certo anche che il certificato verde a breve saràper accedere adi. Anche in zona bianca, anche al bar e al ristorante al chiuso, anche se probabilmente in questo caso basterà una sola dose. L’idea di fondo è quella di un uso del Green Pass in più: inizialmente appunto sarà valido anche il certificato che si ottiene dopo la prima vaccinazione, da settembre invece servirà l’attestato di ciclo vaccinale completo. Da metà settembre sarà obbligatorio anche sui bus. Secondo le indiscrezioni emerse, l’introduzione dell’obbligo scatterà comunque a partire da lunedì 26 luglio, oppure dal 2 agosto.Resta aperto invece il dibattito sullenegli ospedali, quelle che saranno decisive per stabilire il passaggio in zona gialla. Il governo è partito da una percentuale del 5% per lee del 10% per i, mentre per lele stesse potrebbero essere portate rispettivamente al 15% al 20%. Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è anche la proroga delloche scadrà a fine mese: con ogni probabilità sarà prolungato fino alla fine del 2021.