Giornata del Made in Italy al via. Urso: "Celebra il meglio del nostro saper fare"

(Teleborsa) - Si festeggia oggi la prima, fortemente voluta dalper celebrare la creatività e l'eccellenza dei prodotti italiani. "Oggi celebriamo la prima Giornata Nazionale del Made in Italy, nell’anniversario", ha ricordato il Ministro, aggiungendo "che contraddistinguono i prodotti italiani nel mondo e per ispirare e coinvolgere le nuove generazioni alle professioni tipiche che ne sono a fondamento"."Dalla moda al design, dal cibo all'arte - ha sottolineato -, frutto di una tradizione millenaria e di una costante ricerca di innovazione. Un, che ci rende orgogliosi di essere italiani e che contribuisce in modo significativo all'economia del nostro Paese".Per l'occasione sono statie, per evidenziare le specificità e le tipicità dei nostri territori. A loro è rivolto il saluto del titolare del MIMIT, che ha ringraziato "gli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori e le lavoratrici che, con passione e dedizione, danno vita ogni giorno alle eccellenze del Made in Italy"."Grazie a loro, ilo anche per la qualità delle sue produzioni." ha ribadito Urso, aggiungendo "insieme, possiamo fare ancora di più per far crescere il Made in Italy e renderlo sempre più competitivo nel mondo".con la consegna delda Associazione Eccellenze Made in Italy. "Accolgo questo premio come rappresentante delle Istituzioni italiane che hanno realizzato la Legge quadro sul Made in Italy. Un provvedimento - ha dichiarato Urso - che affronta diverse problematiche e criticità del nostro sistema produttivo per renderlo sempre più forte davanti alle nuove sfide".E' stato anche presentato il, che riproduce l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rappresentativo del suo genio universale e dell’opera dell’ingegno.Intervenendo a Mattino cinque, Urso si è soffermato sulla necessità dilocali, dopo esse riusciti a vincere "la prima grande sfida" con il riconoscimento della "tipicità del prodotto agroalimentare italiano". "Cosi' come oggi è tutelato il gorgonzola doc, il parmigiano o il prosciutto di San Daniele - ha affermato -, via via nei prossimi mesi, abbiamo già realizzato una mappatura del territorio, saranno riconosciuti e tutelati in Europa e nel resto del mondo attraverso gli accordi bilaterali anche i prodotti industriali artigianali".