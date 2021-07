Ottima performance per MPS su accelerazione vendita quota Tesoro

Banca MPS

UniCredit

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente, attestandosi a 1,117. Secondo quanto scrive Reuters, citando fonti vicine al dossier,che vengano incontro alle condizioni poste daper un'eventuale acquisizione di Banca MPS". Il buon esito del negoziato non è comunque scontato, anche perché Andrea Orcel (il nuovo CEO di UniCredit) si sta concentrando sulla riorganizzazione della banca milanese e non sui piani di M&A.Secondo quanto risulta a MF, entro lail Tesoro "dovrebbe sottoporre alle potenziali controparti una proposta definitiva per il progetto di privatizzazione. Non si tratterà di un ultimatum o di un documento non negoziabile, ma di una piattaforma su cui nel mese successivo si tenterà di attuare una difficile convergenza".Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 1,141 e successiva a 1,204. Supporto a 1,078.