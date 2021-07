Abertis, ricavi in ripresa nel primo semestre 2021

Atlantia

(Teleborsa) - Abertis , gruppo spagnolo controllato dae attivo nella gestione di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazioni, ha registratopari a 2,26 miliardi di euro nel primo semestre 2021, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'si è assestato a 1.554 milioni di euro (+40%), l'a 287 milioni di euro. Ilè pari a 24,48 miliardi di euro.La società evidenzia "positivi rispetto al 2020 in tutte le regioni, sostenuti da una forte ripresa dei veicoli leggeri. I veicoli pesanti mostrano resilienza a livello globale anche con le restrizioni". Nonostante il traffico sulle infrastrutture gestite dal gruppo non abbia raggiunto i livelli del 2019 (-12,8%), Paesi comesono già in linea con i dati del primo semestre 2019.Albertis, nella nota sui conti semestrali, sottolinea una "fortea livello di gruppo", con 8,7 miliardi di liquidità totale. Di questi, 4,4 miliardi sono liquidità e 4,3 miliardi sonocommitted non utilizzate.