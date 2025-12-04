Deutsche Bank, Scope alza il rating ad "A" con outlook rivisto a Stabile

Deutsche Bank

(Teleborsa) -hadi, colosso bancario tedesco,e ha rivisto l'Outlook da "Positivo" a "Stabile".L'upgrade riflette idi Deutsche Bank. Ciò include il miglioramento dell'efficienza e della redditività nei segmenti Corporate e Private Bank, una solida crescita dei ricavi nell'Investment Bank e una continua attenzione al contenimento dei costi per migliorare gli indicatori di efficienza, in linea con la strategia di lungo periodo "Global Hausbank" della banca, recentemente aggiornata tramite il piano "Scaling the Global Hausbank" valido fino al 2028. Ciò è ulteriormente supportato da una, con un costo del rischio complessivamente contenuto e indicatori finanziari adeguati.Scope spiega che una, grazie a una maggiore enfasi sul sottosegmento Investment Banking e Capital Markets (IBCM), che include consulenza e origination, per il quale si prevede una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) superiore al 15% fino al 2028, rispetto a circa il 3% del segmento Fixed Income & Currencies (FIC). Inoltre, lain questo segmento. L'Investment Bank continuerà a contribuire in modo significativo ai ricavi netti totali, con la banca che prevede di allocare al segmento una quota di patrimonio netto tangibile sostanzialmente invariata, pari a circa il 38% nel 2028.I progressi costanti nella redditività degli altri segmenti di business contribuiscono a un. Private Bank e Corporate Bank rappresentano ora segmenti più stabili, redditizi e snelli, che dovrebbero fornire una solida base per la performance operativa. Gli indicatori di redditività ed efficienza sono migliorati significativamente in entrambi i segmenti tra il 2021 e i primi nove mesi del 2025, con un RoTE pari al 10,5% nella Private Bank (rispetto all'1,4% nel 2021) e al 16,0% nella Corporate Bank (6,8% nel 2021). Entro il 2028, la banca punta a un ambizioso RoTE superiore al 18% nella Private Bank e superiore al 20% nella Corporate Bank. Infine, l'nella diversificazione dei ricavi e negli obiettivi di crescita a lungo termine.