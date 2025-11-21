Babcock, utile operativo in aumento del 19% nei sei mesi al 30 settembre

Babcock

(Teleborsa) -, società britannica di servizi di ingegneria aerospaziale, della difesa e nucleare, ha chiuso la2025 con undi 9,9 miliardi di sterline, a fronte di significativi ordini nei settori Land e Aviation nel secondo semestre del 2025 (anno fiscale 2025: 10,4 miliardi di sterline). I, pari a 2.538,6 milioni di sterline, hanno mostrato una crescita organica del 7% trainata dal settore Nucleare, con volumi inferiori nei settori Land e Civile.L'sottostante è stato di 201,1 milioni di sterline, in aumento del 19%, trainato dalla solida performance nei settori Nucleare e Navale. L'sottostante è stato in aumento del 21% a 28,5 pence, a fronte di un maggiore utile operativo sottostante e di minori oneri finanziari.Ilsottostante è stato di 141 milioni di sterline, con una conversione della liquidità operativa sottostante dell'83%. Il dividendo intermedio è in aumento del 25% a 2,5 pence per azione (primo semestre 2025: 2,0 pence)."Babcock ha continuato a crescere in modo redditizio con una solida performance nel primo semestre - ha commentato il- Il buon andamento è stato sostenuto dalla costante soddisfazione dei nostri clienti, in un contesto di dinamiche di mercato favorevoli. Siamoe stiamo perseguendo interessanti opportunità di crescita sostenibile ed espansione dei margini, sia nel Regno Unito che a livello internazionale".Le aspettative per l'rimangono invariate. Babcock prevede di raggiungere un margine operativo sottostante dell'8%, con buoni progressi verso la guidance a medio termine che ha definito a giugno 2025: crescita media dei ricavi a una cifra media, margine sottostante di almeno il 9% e conversione media della liquidità operativa sottostante di almeno l'80%.