Babcock, utile operativo in aumento del 19% nei sei mesi al 30 settembre

(Teleborsa) - Babcock
, società britannica di servizi di ingegneria aerospaziale, della difesa e nucleare, ha chiuso la semestrale al 30 settembre
2025 con un portafoglio contratti
di 9,9 miliardi di sterline, a fronte di significativi ordini nei settori Land e Aviation nel secondo semestre del 2025 (anno fiscale 2025: 10,4 miliardi di sterline). I ricavi
, pari a 2.538,6 milioni di sterline, hanno mostrato una crescita organica del 7% trainata dal settore Nucleare, con volumi inferiori nei settori Land e Civile.
L'utile operativo
sottostante è stato di 201,1 milioni di sterline, in aumento del 19%, trainato dalla solida performance nei settori Nucleare e Navale. L'utile per azione
sottostante è stato in aumento del 21% a 28,5 pence, a fronte di un maggiore utile operativo sottostante e di minori oneri finanziari.
Il free cash flow
sottostante è stato di 141 milioni di sterline, con una conversione della liquidità operativa sottostante dell'83%. Il dividendo intermedio è in aumento del 25% a 2,5 pence per azione (primo semestre 2025: 2,0 pence).
"Babcock ha continuato a crescere in modo redditizio con una solida performance nel primo semestre - ha commentato il CEO David Lockwood
- Il buon andamento è stato sostenuto dalla costante soddisfazione dei nostri clienti, in un contesto di dinamiche di mercato favorevoli. Siamo sulla buona strada per raggiungere le nostre aspettative per l'intero anno
e stiamo perseguendo interessanti opportunità di crescita sostenibile ed espansione dei margini, sia nel Regno Unito che a livello internazionale".
Le aspettative per l'anno fiscale 2026
rimangono invariate. Babcock prevede di raggiungere un margine operativo sottostante dell'8%, con buoni progressi verso la guidance a medio termine che ha definito a giugno 2025: crescita media dei ricavi a una cifra media, margine sottostante di almeno il 9% e conversione media della liquidità operativa sottostante di almeno l'80%.