ISCC Fintech, Websim taglia target price con ricavi e margini sotto pressione

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 2,00 euro
per azione (da 3,10 euro) il prezzo obiettivo
su Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech
), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio
sul titolo a "Buy
".
Gli analisti scrivono che ISCC Fintech ha chiuso il primo semestre del 2025
con ricavi in forte contrazione, penalizzati dal calo delle cessioni pro-soluto e da una stagionalità più marcata nel recupero crediti, che ha riportato in negativo la redditività operativa
. L'EBITDA è sceso a -0,4 milioni di euro, risentendo anche della minore marginalità delle cessioni e dell'aumento del costo del personale legato al rafforzamento della struttura. La PFN resta positiva ma si deteriora a 0,1 milioni di euro, pur in assenza di nuove acquisizioni di portafogli.
È atteso un deciso recupero nel secondo semestre
2025, ma Websim ha comunque rivisto al ribasso le stime 2025-2
2025, ma Websim ha comunque rivisto al ribasso le stime 2025-27, con una riduzione del 20-22% dei ricavi attesi e del 34-43% dell'EBITDA, incorporando un contributo più prudente dalle cessioni e una crescita più graduale del business.