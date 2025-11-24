Milano 14:00
42.318 -0,81%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 14:00
9.563 +0,25%
Francoforte 14:00
23.236 +0,63%

ISCC Fintech, Websim taglia target price con ricavi e margini sotto pressione

Finanza, Consensus
ISCC Fintech, Websim taglia target price con ricavi e margini sotto pressione
(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 2,00 euro per azione (da 3,10 euro) il prezzo obiettivo su Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio sul titolo a "Buy".

Gli analisti scrivono che ISCC Fintech ha chiuso il primo semestre del 2025 con ricavi in forte contrazione, penalizzati dal calo delle cessioni pro-soluto e da una stagionalità più marcata nel recupero crediti, che ha riportato in negativo la redditività operativa. L'EBITDA è sceso a -0,4 milioni di euro, risentendo anche della minore marginalità delle cessioni e dell'aumento del costo del personale legato al rafforzamento della struttura. La PFN resta positiva ma si deteriora a 0,1 milioni di euro, pur in assenza di nuove acquisizioni di portafogli.

È atteso un deciso recupero nel secondo semestre 2025, ma Websim ha comunque rivisto al ribasso le stime 2025-27, con una riduzione del 20-22% dei ricavi attesi e del 34-43% dell'EBITDA, incorporando un contributo più prudente dalle cessioni e una crescita più graduale del business.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```