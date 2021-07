settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Intek Group

(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha chiuso a quota 18.719,6, in ribasso di 112,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 242, dopo aver avviato gli scambi a 245.Tra ledi Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,44% sui valori precedenti.