Banca Ifis è main sponsor di U.C. Sampdoria

Banca Ifis

(Teleborsa) - Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato della stagione 2020/21,diventa lo sponsor principale della U.C. Sampdoria per la stagione sportiva 2021-2022. L’istituto accompagnerà la squadra, che proprio quest’anno ha festeggiato il trentesimo anno dalla conquista dello storico scudetto, nelle partite della prossima stagione e nei match di, e sarà al fianco della, la Prima Squadra femminile al suo esordio in Serie A."Questa partnership con U.C. Sampdoria è un ritorno a casa per la nostra Banca che, proprio a Genova, città in cui io sono nato, ha mosso i primi passi quasi quarant’anni fa – ha spiegato il Vicepresidente di Banca Ifis,- Sarà un’occasione per rafforzare le relazioni con un territorio importante anche per il nostro business e un’opportunità di condivisione con la comunità di appassionati che sostiene il club blucerchiato. Questo accordo conferma l’impegno di Banca Ifis a sostegno dello sport e dei suoi valori come la perseveranza, lo spirito di squadra e il rispetto dell’avversario che la Sampdoria rappresenta"."È motivo di grande orgoglio, per me e per la Sampdoria, che Banca Ifis abbia deciso di apparire sulla maglia più bella del mondo - ha dichiarato il presidente di U.C. Sampdoria,- Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un’idea vincente. Un caloroso ringraziamento al Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio e a tutto il suo staff per aver creduto fortemente nel progetto Sampdoria".