Truenumbers.it entra nella famiglia Newsonline

(Teleborsa) -, la Business Unit di Italiaonline, la testata di datajournalism, edita da FormatLab e diretta da Marco Cobianchi. Nata nel 2016, Truenumbers.it è caratterizzata da una grande affidabilità perché tutti i suoi articoli si basano su dati ufficiali provenienti da fonti accreditate di tutti i Paesi del mondo.La famiglia Newsonline accoglie dunque un nuovo membro che si aggiunge all'originariocome Askanews, Blitzquotidiano.it, Firstonline.info, ilSussidiario.net, Linkiesta.it e Notizie.it.L’ingresso di Truenumbers.it, amplia ulteriormente e arricchisce il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, al fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.L’iniziativa consiste nella, cui è affidata la raccolta pubblicitaria del network.“Il data journalism sta assumendo una rilevanza sempre più marcata. Oltre a essere giornalismo esso stesso, costituisce una delle fonti più preziose, autorevoli e affidabili per altri giornalisti", afferma, Head of Newsonline.