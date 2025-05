Banca d'Italia, Sergio Nicoletti Altimari entra nel Direttorio come Vice Direttore Generale

(Teleborsa) - Su proposta del Governatore Fabio Panetta, il Consiglio Superiore dellaha nominato all'unanimità nelin qualità di Vice Direttore Generale, attuale Funzionario generale a Capo del Dipartimento Economia e Statistica.La nomina deve essere approvata con decreto del, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.Sergio Nicoletti Altimari, che, è a capo del Dipartimento Economia e Statistica dal 1 dicembre 2021.Ha studiato economia all'Università di Roma "La Sapienza", dove si è laureato con lode nel 1988, e alla University of Pennsylvania, con una borsa di studio Giorgio Mortara della Banca d'Italia, conseguendo un Ph.D. in Economia nel 1998. Nel 1992 entra nel. Dal 1998 al 2006 lavora alla(dal 2000 al 2006 è Vice Capo della Divisione di Strategia di Politica Monetaria). Dal 2006 al 2008 è alcome Consigliere economico del Ministro. Rientrato al Servizio Studi della Banca d'Italia nel 2008, ricopre vari incarichi tra cui la preparazione di analisi e discorsi per i membri del Direttorio, la partecipazione al Comitato di Economia e Finanza della UE, l'organizzazione della Segreteria Tecnica per l'Eurosistema e la Stabilità Finanziaria (poi Servizio per la Stabilità Finanziaria). Dal 2012 al 2014 è Vice Capo del Servizio Operazioni di Mercato. Dal 2015 al 2021 è Direttore Generale per la Politica Macroprudenziale e la Stabilità Finanziaria della Banca Centrale Europea.