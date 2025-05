Carburanti, in vigore il riallineamento delle accise

(Teleborsa) - Entra in vigore da oggi,il, con effetti immediati sui prezzi alla pompa:Il provvedimento, firmato dale dalridetermina le aliquote delle accise come segue:Il decreto è stato pubblicato a sorpresa nella serata del 14 maggio in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore già da oggi. L’effetto immediato è una: incremento per il diesel, riduzione per la benzina.La misura è stata adottata in coordinamento con i ministri(Trasporti e Infrastrutture) e(Agricoltura). Le maggiori entrate derivanti dalle, con l’obiettivo di potenziare i servizi e ridurre l’impatto ambientale della mobilità urbana.Il decreto si inserisce nel quadro degli, che prevede unL’obiettivo ècon gli impegni ambientali europei, riducendo al contempo il ricorso ai combustibili fossili più inquinanti."Bene,in modo corrispondenze all'innalzamento delle accise sul gasolio. Certo i consumatori che hanno auto a gasolio saranno penalizzati, ma il loro aggravio, pari, considerando anche l'Iva al 22%, a 1,83 cent al litro, ossia 91,5 cent per un pieno di 50 litri, con un rincaro annuo a famiglia, nell'ipotesi di due rifornimenti al mese, pari a 21 euro e 96 cent, sarà compensato da un analogo risparmio per chi ha una vettura a benzina", afferma, commentando la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla revisione delle disposizioni in materia di accise."In merito ai carburanti, ci domandiamo comunque che fine abbia fatto l'unica cosa utile prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, ossia l. Dopo la bellezza di 2 anni e 4 mesi dal varo del decreto, l'app non ha ancora visto la luce e non se ne sa più nulla. Un ritardo vergognoso!" conclude Dona.Anche"In tema di carburanti il Governo deve operare per una, e che porta i listini alla pompa praticati in Italia ad essere tra i più cari in Europa"."Oggi le tasse (Iva e accise)o – spiega Assoutenti – Solo nel 2023, ultimo dato ufficiale disponibile, della spesa totale di 70,9 miliardi euro per i carburanti, ben 38,1 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato a titolo di Iva e accise"."Al di là del riordino delle accise chiesto dall’Ue,anche per evitare che l’Italia perda competitività rispetto a Paesi dove i carburanti costano sensibilmente meno e impattano meno su famiglie, industrie e imprese", conclude il