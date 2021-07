Alphabet su nuovi massimi dopo la trimestrale da record

Alphabet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra unasui valori precedenti e si attesta a 2.754. Il titolo della holding a cui fa capo il motore di ricerca Google beneficia del boom entrate pubblicitarie e degli utili sopra attese registrati nel secondo trimestre . Le azioni di Alphabet hanno così raggiunto unI risultati "hanno superato le nostre aspettative in tutte e tre le linee di attività pubblicitaria di Google: ricerca, Google Network e YouTube - ha commentato Nicole Perrin, analista presso Insider Intelligence -durante il trimestre e indica la continua forza della pubblicità video".Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso lastimata in area 2.778 e successiva a quota 2.837,9. Supporto a 2.718.