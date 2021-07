Fiera Milano, CdA approva semestrale. Pesano ancora le restrizioni

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha registratopari a 4,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, rispetto ai 56 milioni nel primo semestre 2020. L'è stato negativo per 23 milioni di euro (10,6 milioni nel primo semestre del 2020), ilnegativo per 24,6 milioni di euro rispetto (-12,6 milioni nel primo semestre del 2020) e la, ante effetti IFRS 16, con indebitamento netto pari a 64,9 milioni di euro (rispetto a 23,9 milioni al 31 dicembre 2020).I risultati semestrali sono stati impattati dallaa causa delle misure adottate dal Governo contro la pandemia. La società ricorda che la ripartenza delle fiere è stata possibile solo a partire dal 15 giugno, mentre quella dei congressi dal primo luglio.Ilè ora atteso in un range di 23-28 milioni di euro (rispetto al precedente di 35-45 milioni di euro) mentre l'indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16 è previsto attestarsi fra 24 e 28 milioni di euro (rispetto al precedente 0-10 milioni di euro). Il gruppo, al 30 giugno, dispone diper 59 milioni di euro oltre anon utilizzate per ulteriori 38 milioni di euro."Iemersi dalle prime manifestazioni fieristiche in presenza danno fiducia e confermano la centralità del sistema fieristico quale canale indispensabile per le strategie di crescita delle imprese - ha commentato l'- Sebbene le incertezze ancora presenti sul fronte dell'andamento della pandemia stiano ritardando i tempi di un ritorno a condizioni di business più normali, Fiera Milano rimane fortemente determinata a dare esecuzione al piano strategico CONN.E.C.T. 2025".