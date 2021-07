Garofalo Health Care, closing dell'acquisizione del 99,5% di Domus Nova

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha perfezionato ilS.p.A., proprietaria dell’Ospedale privato polispecialistico Domus Nova e dell'Ospedale privato San Francesco, entrambi con sede a Ravenna e accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.Rispetto all'annuncio dell'operazione, il 23 giugno, la partecipazione complessivamente acquisita è passata dal 51,6% al. "La massima parte degli azionisti di minoranza deciso di vendere le loro azioni alle stesse condizioni economiche riconosciute ai firmatari del contratto di compravendita", viene sottolineato in una nota. Per il pagamento del prezzo, pari a, GHC ha utilizzato sia la cassa disponibile sia un finanziamento bancario sottoscritto con UniCredit.Con questa acquisizione, i2019 del Gruppo (esercizio di riferimento in quanto non impattato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19) si attesterebbero a circa 293 milioni di euro, con un EBITDA di 57,2 milioni di euro, quasi raddoppiando le performance registrate dal gruppo a valle dell'IPO sia in termini di ricavi (pari nel 2018 155,6 milioni) che di EBITDA (pari nel 2018 a 29,8 milioni)."La Domus Nova è un ospedale privato di lunghe tradizioni, ha una storia importante e un forte radicamento sul territorio - ha commentatodel Gruppo - È nostra intenzione investire sulla struttura per estrapolarne le importanti potenzialità, in sintonia con le istituzioni locali e ponendosi al servizio del territorio".