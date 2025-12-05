Milano 16:02
43.634 +0,26%
Nasdaq 16:02
25.759 +0,69%
Dow Jones 16:02
48.069 +0,46%
Londra 16:03
9.708 -0,03%
Francoforte 16:02
24.109 +0,95%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Health Care
Performance positiva per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```