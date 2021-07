Banca Mediolanum, l'utile netto balza del 79% nel primo semestre 2021

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 268,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 79% rispetto ai 150,5 milioni di euro del primo semestre del 2020, "grazie al forte miglioramento di tutte le linee di ricavo generato dagli eccellentivolumi commerciali e dai positivi effetti di mercato", sottolinea l'istituto fondato da Ennio Doris.Larecord in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 698 milioni di euro. Ilè stato pari a 129,9 milioni di euro, in crescita del 15%, ed è stato sostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal costo della raccolta retail più contenuto rispetto allo scorso anno. Ilammonta a 245,3 milioni di euro, superiore del 27% rispetto al primo semestre del 2020.Gliretail del gruppo si attestano a 13,2 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 31 dicembre 2020 e del 19% anno su anno. L'incidenza deinetti sul totale crediti del gruppo rimane contenuta e pari allo 0,62%. Ilal 30 giugno 2021 conferma la solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 21,3%."I risultati presentati oggi confermano nuovamente il pieno stato di salute di Banca Mediolanum, in tutti gli ambiti - ha commentatodi Banca Mediolanum - Il margine operativo continua a crescere sostanzialmente anno dopo anno, anche grazie al significativo trend di decremento innescato nel rapporto cost/income, con l’ennesima conferma della forza del business ricorrente in Italia ma anche in Spagna". Con riferimento allo stop della BCE alle limitazioni ae buyback da ottobre, Doris ha aggiunto che la banca ha "iniziato le interlocuzioni con l'autorità di riferimento per".