Enel conferma i target 2021. Continua crescita investimenti

Enel

(Teleborsa) -ha registratopari a 29.853 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in calo del 10,6% rispetto ai 33.375 milioni di euro nel primo semestre del 2020. La variazione - spiega la società - è principalmente attribuibile alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading, a causa delle minori attività di trading in Italia, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina. Tali riduzioni sono solo parzialmente compensate dai, dei Mercati Finali per effetto delle maggiori quantità vendute e diL'ordinario si attesta a 8.360 milioni di euro (8.794 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -4,9%), ilordinario del Gruppo a 2.299 milioni di euro (2.405 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -4,4%). Su quest'ultimo pesa l'andamento negativo del risultato della gestione operativa a cui si aggiunge il maggior carico fiscale (93 milioni di euro) soprattutto per gli effetti derivanti dagli adeguamenti della fiscalità corrente e differita in Argentina e in Spagna. La 50.418 milioni di euro (45.415 milioni di euro a fine 2020, +11,0%) e glia 4.813 milioni di euro (4.137 milioni di euro nel primo semestre del 2020, +16,3%)."Nel primo semestre del 2021 abbiamo proseguito con la nostra, registrando un aumento degli investimenti del 16,3% e un'accelerazione della capacità rinnovabile installata nel periodo, che ci consentirà di raggiungere un altro record a fine anno portando la nuova capacità installata a 5,8 GW - ha commentato- Nel secondo trimestre dell'anno la performance del gruppo ha registrato una accelerazione solida e visibile, riportando i principali valori operativi a livello pre-Covid. Alla luce del trend registrato nel primo semestre 2021, confermiamo i target per fine anno in termini di EBITDA ordinario e utile netto ordinario, nonché il dividendo per azione garantito pari a 0,38 euro per azione, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente".L'energia netta prodotta dal Gruppo Enel nel primo semestre 2021 è pari a 105,8 TWhTWh4, con un incremento di 8,2 TWh rispetto al valore registra t o nell’analogo periodo del 2020 (+8,4%). In particolare, si rileva un i(+3,7 TWh, di cui: +3,2 TWh eolica, +0,9 TWh solare, che compensano una minore produzione di 0,4 TWh da fonte idroelettrica), un maggiore apporto da fonte termoelettrica e una produzione da fonte nucleare sostanzialmente in linea con l'anno prima. Laè pari a 64% della generazione totale del Gruppo Enel considerando unicamente la produzione da capacità consolidata, mentre è pari al 65% includendo anche la generazione da capacità gestita5. L’obiettivo a lungo termine del Gruppo Enel resta la "decarbonizzazione del mix" entro il 2050.