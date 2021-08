Ferrari chiude un trimestre in forte crescita: consegne e fatturato al raddoppio

Ferrari

(Teleborsa) -chiude un secondo trimestre in crescita conrispetto all’anno precedente e in aumento dello 0,5% rispetto al pari periodo del 2019.netti si sono portati a 1.035 milioni, risultando il doppio rispetto all’anno precedente e in aumento del 5,2% sul 2019. Forte crescita dell'a 386 milioni di euro, triplicato rispetto all’anno precedente e in aumento del 23% sull'esercizio pre-pandemia, mentre l'è stato di 274 milioni in crescita del 14,8% rispetto al 2019."Questo eccellente secondo trimestre conferma la forza di Ferrari e del suo modello di business senza eguali", ha affermato il Presidente e Ad, aggiungendo "ogni Ferrari che presentiamo definisce nuovi standard di innovazione, bellezza e unicità, le fondamenta del vero lusso. Con l’avvicinarsi del nostro 75° anniversario l’anno prossimo, le nostre opportunità non sono mai state più vaste e ampie".Anche il risultati del semestre replicano questa performance con consegne a 5.456 unità (+32% sul 2020) e ricavi in aumento del 36% a 2.046 milioni di euro. EBITDA in aumento del 73% a 762 milioni ed utile netto più che raddoppiato di 12 milioni.pari a 113 milioni e guidance per l’anno migliorata a circa Euro 450 milioni (da circa Euro 350 milioni).Le previsioni sul 2021 indicano anche ricavi per circa 4,3 miliardi ed un EBITDA nell'intervallo 1,45-1,50 miliardi. EPS diluito atteso a 4-4,20 euro.