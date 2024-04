Racing Force, fatturato primo trimestre stabile a 20,6 milioni di euro

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 20,6 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo dell'esercizio precedente (-0,2% vs Q1 2023 a cambi correnti e +0,1% a cambi costanti).Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, le vendite del Q1 2024 sono in crescita del 5% rispetto al Q1 2023. Ladel trimestre, inoltre, registra una significativa crescita high-single-digit.In termini di, tutti i principali paesi della macro-regione APAC (Australia, Cina e Giappone) hanno registrato una significativa crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, pari complessivamente al +28,1%; le vendite nell'area EMEA sono sostanzialmente in linea rispetto al Q1 2023 (+0,3%), mentre si registra una contrazione nelle Americhe (-10,5%)"Le vendite del gruppo nel primo trimestre del 2024 sono in crescita rispetto all'esercizio precedente, ad eccezione dei capi di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, su cui hanno inciso le consegne a due primari clienti nel Q1 2023 a copertura dell'intera stagione - ha commentato il- Escludendo tale effetto, le vendite sono aumentate complessivamente del 5% rispetto all'anno precedente. L', ed in particolare le tute ignifughe a marchio OMP, ha rappresentato ila livello globale"."Nonostante il confronto con un primo trimestre 2023 particolarmente robusto, la raccolta ordini dell'avvio dell'esercizio 2024, in crescita high-single-digit, consente di, in attesa del completamento degli investimenti finalizzati all'aumento della capacità produttiva e logistica, a supporto sia della crescita nel motorsport sia dei progetti di diversificazione nel settore dei caschi per la difesa", ha aggiunto.