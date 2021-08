Intesa Sanpaolo, Messina: "Ruolo decisivo per crescita sostenibile e inclusiva Paese"

(Teleborsa) - "L'Italia è in una situazione decisiva e noi dobbiamo fare nostra parte.ed a garantire ottimi risultati. Saremo un punto riferimento per il Paese, la vera bandiera italiana all'estero". Cosìin occasione della presentazione dei risultati semestrali alla stampa.Il numero uno del Gruppo ha definito, facendo riferimento alle importanti risorse mobilitate a favore di famiglie ed imprese. Risorse che - ha sottolineato - dovranno risolvere la piaga della povertà e della disoccupazione, soprattutto quella femminile., ha confermato l'Ad, aggiungendo che la banca ha "realizzato i ricavi più alti di sempre" grazie soprattutto alla crescita delle commissioni che sono il "principale punto di forza".Parlando di, Messina ha ricordato ", senza considerare le distribuzioni previste per questo autunno, abbiamo distribuito ai nostri azionisti dividendi per un. Di questi oltresono andati alle". Di qui l'accento sull'importanza di distribuire utili alle Fondazioni a supporto dei loro progetti nel terzo settore e nel sociale per la lotta alla povertà., che implicherebbe la distribuzione a saldo di un dividendo 2021 più sostanzioso a fronte di un'aspettativa di utile più elevata.Non sono previste altre acquisizioni in Italia, mentre all'estero lbensì l'acquisizione diin ambiti come. La logica - ha precisato - è sempre quella seguita per l'acquisizione di UBI, di cui si è valutato il potenziale in termini di fabbriche di prodotto.Parlando del prossimoche sarà presentato a febbraio 2022, Messina ha anticipato che "avrà une prenderà in pieno tutta la trasformazione che sta attraversando il sistema bancario". Fornendo qualche elemento in più, il manager ha spiegato che "metteràe ci sarà un forteA proposito della possibile, l'Ad di Intesa ha chiarito "intenzione di portare la banca ad avere unsu operazioni di competitor, sarebbe la dimostrazione di una debolezza". Poi ha aggiunto che tutto ciò che contribuisce a stabilizzare l'Italia ed accelerare la crescita in ambito finanziario,per Intesa.