Unicredit sottoscrive minibond sostenibile da 16 milioni di euro

Unicredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) sostenibile da 16 milioni di euro emesso da Minerali Industriali Srl, azienda novarese che opera nel settore minerario.Il prestito obbligazionario, della, è destinato a supportare il piano di investimenti in sostenibilità già avviato dall’azienda. Più nel dettaglio l’operazione prevede ulteriori benefici in termini di tasso per l’azienda al miglioramento del rating di sostenibilità-ESG di Minerali Industriali (rating elaborato dall'agenzia internazionale EcoVadis).Il gruppostorici italiani del settore minerario/estrattivo:attiva dai primi del 900 ein attività dagli anni ’70. È presente in Italia, Europa, Asia, Nord Africa, Centro e Sud America. Complessivamente il Gruppo conta 270 addetti in Italia e circa 350 all’estero producendo e commercializzando circa 3,5 milioni di tonnellate di materie prime all’anno. I settori di business in cui opera sono estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime quali sabbie, feldspati, argille e caolino destinate alle industrie del vetro, della ceramica, dei sanitari, delle pitture e vernici, così come riciclo e recupero di scarti industriali non pericolosi e prodotti innovativi per l’utilizzo in ambito sportivo e tempo libero. In ultimo, ricerche geologiche e minerarie, progettazione e realizzazione di macchine ed impianti per il settore minerario e per il recupero di rifiuti industriali non pericolosi."Questa operazione ci consente di essere ancora una volta partner di riferimento per un’importante impresa di questo territorio - ha commentato-. Tra le forme di finanziamento innovative con cui sosteniamo le aziende. Minerali Industriali è una solida realtà imprenditoriale che ha avuto il merito di abbinare una forte presenza internazionale con un’elevata attenzione ai temi della sostenibilità, in un percorso di transizione ecocompatibile e verso un'economia attenta anche ai temi ESG”.- ha commentato– e questa operazione rappresenta un’interessante opportunità di evidenziare i risultati raggiunti dal nostro Gruppo nello sviluppo sostenibile ed economia circolare, con un indirizzo strategico mirato ad un sempre maggiore impegno nelle tematiche ESG”.