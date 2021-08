Ryanair incrementa i voli da Pescara nella winter

(Teleborsa) - A partire dallaaumenta la frequenza settimanale dei voli di collegamento tra l'aumenterà la frequenza settimanale dei voli sulle rotte con. Si tratta di destinazioni tutte operate da Ryanair., già servito da undici voli settimanali con Pescara,; Bruxelles Charleroi da tre a quattro; Torino sarà collegato con tre voli settimanali, così come quello per Bucarest. I nuovi collegamenti diventeranno operativi a partire dal 30 ottobre per la prossima stagione invernale.Per Bergamo il volo è stato aggiunto nella giornata di sabato; per Torino i collegamenti verranno effettuati il lunedì, mercoledì e venerdì; per Bucarest, al martedì e al sabato si aggiungerà il giovedì; infine per Charleroi, i voli verranno effettuati il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica.