Sacbo, Sanga: 2025 nel complesso positivo, collegamento ferroviario entro il 2026

(Teleborsa) - Meno passeggeri rispetto alla crescita nazionale (+6% media italiana) e rispetto al 2024 (-4%), magrazie al Cargo (+3.7%) e alla diversificazione e agli investimenti: è questa la chiusura del 2025 dell'aeroporto di Milano Orio Al Serio, tra gli hub principali di Ryan Air.Lo scalo si conferma il terzo aeroporto italiano e prepara il terreno per il 2026, quando entrerà in funzione il collegamento ferroviario diretto con Milano, in previsione del quale è stata, come ha raccontato il presidente di SACBO Giovanni Sanga: "Il completamento dei lavori del nuovo terminal ci consente oggi di avere un'infrastruttura adeguata al numero di passeggeri, adeguata ai tempi, che garantisce un livello alto dei servizi e uno standard di sicurezza altrettanto elevati., quindi prevediamo di chiudere presumibilmente, a circa 16,8 milioni di passeggeri. Il 2026 recupererà un po' i dati del 2024. Noi prevediamo di arrivare a circa". I lavori di ampliamento del terminal includono anche la predisposizione per il collegamento ferroviario, che allo stato attuale dipende da RFI.il calo passeggeri del 2025 è legato presumibilmente aidi cui ha sofferto, che ne hanno ridotto la capacità operativa. L'apertura di nuove 5 rotte e il consolidamento della presenza di Wizz Air sono invece un elemento positivo per le proiezioni nel 2026, così come il consolidamento del segmento Cargo, che nel 2025 è cresciuto del 3.7%. Altro aspetto incoraggiante per il prossimo anno è rappresentato dalle olimpiadi invernali Milano - Cortina, come spiega il presidente Sanga: "Abbiamo già segnali molto interessanti e prevediamo di registrare molti movimenti sull'aeroporto legati alle olimpiadi, anche con voli Charter specifici. D'altra parte noi siamo praticamente a metà tra Milano e Cortina e questo ci rende uno snodo strategico. Abbiamo avuto numeri interessante anche con le scorse olimpiadi di Torino 2006, quindi contiamo anche con questa edizione di realizzare un livello di passeggeri importante".Altro aspetto al centro dei piani e degli investimenti di SACBO è la sostenibilità, come ha illustrato Sanga in chiusura: "Abbiamo previsto a bilancio diversi milioni di investimenti, perché metteremo a regime elettrico molte delle macchine che si muovono all'interno dell'aeroporto, ma anche macchinari di movimento e di scorrimento, perché questo ci aiuterà a raggiungere il famoso obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni entro il 20230, per cui Siamo già sulla buona strada. Oltre a questo, con i nuovi velivoli sia di Ryanair che di Wizz Air in particolare, avremo la possibilità di avere delle macchine che consentiranno di ridurre sia il consumo del carburante sia l'impronta di rumore.