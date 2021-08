Servizi Italia torna in utile nel primo semestre

Servizi Italia

(Teleborsa) - Ilconsolidato del Grupponel corso del primo semestre del 2021 si è attestato a 125,1 milioni, in aumento del 6,1% (9,2% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2020.L’ Ebitda consolidato è passato da 27,5 milioni dei primi sei mesi del 2020 a 33,5 al primo semestre 2021, passando dal 23,3% al 26,7% dei ricavi (26,8% a parità di cambio).Il(Ebit) è passato da 0,2 milioni nel corso dei primi sei mesi 2020 (0,2% rispetto al fatturato di periodo) a 6,3 milioni nel corso del medesimo periodo 2021 (5,0% rispetto al fatturato di periodo, ovvero 5,2% a parità di cambio), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato e ebitda.Il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo Servizi Italia chiude con unpari a 4,4 milioni rispetto a -0,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.L’al 30 giugno 2021 è pari a Euro 135,8 milioni, in aumento rispetto a Euro 129,6 milioni del 31 dicembre 2020.Quanto all'il Gruppo "rimane fiducioso di poter gestire efficacemente gli effetti della crisi epidemiologica in corso congiuntamente agli obiettivi futuri".