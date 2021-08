Cina, sopra le attese l'inflazione a luglio

(Teleborsa) - In lieve rallentamento, ma, l'. Secondo il National Bureau of Statistics, i prezzi al consumo hanno registrato,, undopo il +1,1% di giugno, risultando comunque superiori alle attese degli analisti (+0,8%).Rispetto al, invece, l'inflazione segna un%, a fronte del +0,2% del consensus, dopo il -0,4% precedente.Lieve aumento anche per i, che ahanno mostrato un, rispetto al +8,8% del mese precedente e il +8,8% delle attese.