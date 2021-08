CiviBank, utile netto aumenta a 5,2 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) - CiviBank ha registrato unnel primo semestre del 2021, in crescita rispetto ai 2,1 milioni di euro dell'analogo periodo del 2020. Il, in crescita del 13,7%, mentre le commissioni nette sono pari a 17 milioni di euro, in crescita del 11,6%. Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri presentano un saldo negativo di 2,5 milioni di euro.La banca del Friuli Venezia Giulia sottolinea "il trend positivo degli ultimi anni nell'erogazione di finanziamenti in sostegno all'economia". Il primo semestre 2021 registra il miglior risultato dell'ultimo triennio, con un totale didel nord-est (+70,8%) trainati dai mutui prima casa e bonus fiscali green, quali segnali di ripresa e di fuoriuscita dalla crisi pandemica. Ilsi assesta al 14,5%.Al 30 giugno 2021 isi attestano a 3.118 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al 31 dicembre 2020 (2.978 milioni di euro). Alla chiusura del periodo i, al netto delle rettifiche di valore, totalizzano 136,3 milioni di euro, in calo del 5,3% rispetto a dicembre 2020; le sofferenze nette si attestano a 47,8 milioni di euro, in crescita dell'1,9% rispetto a dicembre 2020; le inadempienze probabili ("unlikely to pay") si attestano a 80,7 milioni di euro, in calo del 6% rispetto alla fine dello scorso esercizio.