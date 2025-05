Banca Centrale di San Marino, utile 2024 di 1,03 milioni di euro: il più elevato dal 2013

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci dellaha approvato il Bilancio d'Esercizio dell'anno 2024, che segna un risultato netto della gestione ordinaria pari a 1,03 milioni di euro (il più elevato dal 2013) che il Consiglio Direttivo ha deliberato di accantonare, al netto delle componenti straordinarie, al Fondo rischi finanziari generali in modo da rafforzare la dotazione patrimoniale di BCSM, chiudendo il Bilancio in pareggio.La positiva evoluzione reddituale è sostanzialmente riconducibile all'incremento del(+9,35 milioni rispetto al 2023) che ha permesso di conseguire un(pari a 13,09 milioni nel 2024). Il Bilancio mostra, inoltre, una crescita degli interessi distribuiti sul territorio a controparti sistemiche, che hanno raggiunto gli 11,52 milioni rispetto ai 9,46 milioni distribuiti nel 2023 (+ 2,06 milioni). In particolare, sono stati corrisposti alla Pubblica Amministrazione interessi per 3,41 milioni (rispetto a 1,82 milioni del 2023) e alle banche sammarinesi per 8,11 milioni (contro i 7,64 milioni del 2023).Per quanto attiene allo stato patrimoniale ilè pari di 763,51 milioni nell'ambito del quale il portafoglio titoli obbligazionario è aumentato 92,72 milioni, rispetto al precedente anno, attestandosi a 704,88 milioni."È una grande soddisfazione - ha commentato la- presentare un bilancio con il risultato netto della gestione ordinaria migliore degli ultimi 12 anni: una testimonianza concreta della solidità e dell'efficacia del lavoro portato avanti con impegno e visione strategica da BCSM".