Baidu, ricavi battono attese in 2° trimestre. Si riduce la perdita

Baidu

(Teleborsa) -- il principale motore di ricerca cinese e società quotata al Nasdaq - ha registratopari a 31,35 miliardi di yuan (4,84 miliardi di dollari) nel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno. Il dato è in crescita rispetto ai 26,03 miliardi di yuan dello stesso trimestre dello scorso anno e superiore alle attese degli analisti di 30,96 miliardi di yuan. Laattribuibile a Baidu è stata di 583 milioni di yuan (90 milioni di dollari) e la perdita diluita per ADS è stata di 1,70 yuan (0,26 dollari)."Baidu Core ha realizzato un altro trimestre forte, alimentato dalla rapida. L'intelligenza artificiale consente alle aziende e ai governi locali di fare di più e servire più persone - ha affermatodi Baidu - Siamo entusiasti delle opportunità per aiutare diversi settori a trasformare il loro business con l'intelligenza artificiale e supportare il nostro obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030".Baidu ha anche affermato che il(CFO) Herman Yu è stato nominato Chief Strategy Officer della società e continuerà a ricoprire il ruolo di CFO fino alla nomina di un successore.