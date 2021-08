Atlantia regina del FTSE MIB

Atlantia

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che si mette in luce nel paniere delle principali Blue-Chips di Piazza Affari, muovendosi in rialzo dello 0,95%. A solleticare l'appetito degli investitori sono le prospettive di crescita che si aprono al Gruppo in Europa e in Italia, grazie anche ai numerosi progetti infrastrutturali che saranno finanziati dal Recovery.Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibile IPO di Telepass nel 2024 e delle opportunità future della controllata nei servizi di pagamento, cui ha dato voce il Ceo Gabriele Benedetto in una intervista a Il Sole 24 Ore. Si guarda in particolare ad una crescita mediante M&A in Europa nel campo dei servizi alla mobilità e della logistica.Su base settimanale, il trend del titolo Atlantia è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,04 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,77. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,31.