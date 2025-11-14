Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

La giornata del 13 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un -0,08%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.393, mentre il supporto più immediato si intravede a 43.518. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47.268.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```