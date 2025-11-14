Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
La giornata del 13 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un -0,08%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.393, mentre il supporto più immediato si intravede a 43.518. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47.268.
