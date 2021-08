Just Eat Takeaway.com, perdita operativa inferiore alle attese nel 1° semestre

Just Eat Takeaway.com

(Teleborsa) -- colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat - ha registratosu base combinata in aumento del 52% a 2,6 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2021. I dati sono stati rettificati per riflettere l'acquisizione da 7,3 miliardi di dollari della statunitense GrubHub a giugno.L'rettificato su base combinata è stato di -190 milioni di euro, pari a un margine EBITDA rettificato di -1,3% sul GTV (il totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance). Il dato, sottolinea la società, riflette "i significativi sforzi di investimento" ed è inferiore ai -218 milioni di euro stimati dagli analisti."Nei primi sei mesi di quest'anno, Just Eat Takeaway.com ha continuato a investire in modo significativo, principalmente neida parte dell'azienda - ha commentato il CEO Jitse Groen - La nostra base di consumatori, la selezione dei ristoranti e la frequenza degli ordini sono notevolmente aumentate, il che porterà a un miglioramento della redditività in futuro".La società ha ribadito la sua: crescita degli ordini (escluso Grubhub) superiore al 45% su base annua; GTV (incluso Grubhub) compreso tra 28 e 30 miliardi di euro; margine EBITDA rettificato (incluso Grubhub) in un intervallo compreso tra -1% e -1,5% di GTV.