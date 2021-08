Future USA deboli su timori Covid e in attesa di minute FED

Lowe's

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in frazionale ribasso, l'andamento dei future USA segnala che oggi. Gli investitori attendono le minute della riunione di politica monetaria delladel 27 e 28 luglio (che saranno diffuse questa sera), mentre continuano le trimestrali del settore retail.Tra le maggiori aziende che hanno appena annunciato iguadagna terreno nel pre-market (dopo aver alzato la guidance 2021 su un secondo trimestre oltre le attese), mentrescambia in rosso.Il contratto sulperde lo 0,23% a 35.267 punti, mentre quello sullolascia sul terreno dello 0,09% a 4.444 punti. Il derivato sulsegna un +0,04% a 15.009 punti.Sul fronte sono risultate in diminuzione le domande dinegli Stati Uniti nella settimana al 13 agosto 2021. Prima dell'apertura della Borsa sono attesi i dati sui permessi edilizi e aperture cantieri, mentre dopo l'Opening Bell l'EIA (Energy Information Administration) diffonderà i dati sulle scorte settimanali diin giacenza presso le imprese USA.