Barkin (Fed Richmond) vede segnali di cautela sul lavoro

(Teleborsa) - Il, lancia un messaggio di prudenza sul mercato del lavoro, pur mantenendo un outlook relativamente ottimistico sull’inflazione.Intervenendo a Winchester (Virginia), Barkin ha sottolineato come i dati ufficiali mostrino una crescita occupazionale rallentata e un calo delle offerte di lavoro, mentre le richieste di sussidi restano stabili.Secondo il banchiere,di quanto suggeriscano le statistiche: “Le imprese parlano di un mercato 'bilanciato', ma nei dettagli la situazione non sembra così solida", afferma Barkin aggiungendo che "i recenti annunci di licenziamenti da parte di grandi aziende comerafforzano i timori".Sul fronte inflazione, il funzionario Fed ha osservato che resta "moderatamente elevata" ma non destinata a risalire in modo significativo.Quanto al dibattito interno alla Fed, dopo due tagli consecutivi ai tassi, con alcuni membri che chiedono una pausa per contenere i rischi inflazionistici e altri spingono per ulteriori riduzioni a sostegno dell’occupazione, Barkin paragona la situazione a "portare una barca a riva nel buio con il faro spento". Il presidente Fed, in vista del, non ha anticipato la sua posizione, limitandosi a sottolineare che "pressioni si avvertono su entrambi i lati del mandato, ma anche fattori mitiganti che riducono i rischi".