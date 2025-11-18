Barkin (Fed Richmond) vede segnali di cautela sul lavoro

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di Richmond, Tom Barkin
, lancia un messaggio di prudenza sul mercato del lavoro, pur mantenendo un outlook relativamente ottimistico sull’inflazione.
Intervenendo a Winchester (Virginia), Barkin ha sottolineato come i dati ufficiali mostrino una crescita occupazionale rallentata e un calo delle offerte di lavoro, mentre le richieste di sussidi restano stabili.
Secondo il banchiere, il quadro reale appare più fragile
di quanto suggeriscano le statistiche: “Le imprese parlano di un mercato 'bilanciato', ma nei dettagli la situazione non sembra così solida", afferma Barkin aggiungendo che "i recenti annunci di licenziamenti da parte di grandi aziende come Amazon
, Verizon
e Target
rafforzano i timori".
Sul fronte inflazione, il funzionario Fed ha osservato che resta "moderatamente elevata" ma non destinata a risalire in modo significativo.
Quanto al dibattito interno alla Fed, dopo due tagli consecutivi ai tassi, con alcuni membri che chiedono una pausa per contenere i rischi inflazionistici e altri spingono per ulteriori riduzioni a sostegno dell’occupazione, Barkin paragona la situazione a "portare una barca a riva nel buio con il faro spento". Il presidente Fed, in vista del prossimo meeting del 9-10 dicembre
, non ha anticipato la sua posizione, limitandosi a sottolineare che "pressioni si avvertono su entrambi i lati del mandato, ma anche fattori mitiganti che riducono i rischi".