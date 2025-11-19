Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il tech in attesa dei conti di Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,07%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 6.617 punti. Variazioni negative per il(-1,2%); come pure, in ribasso l'(-1,03%).Ancora una volta, le. La debolezza del settore precede i tanto attesi risultati del terzo trimestre di, previsti dopo la chiusura dei mercati di mercoledì. Gli analisti si aspettano ampiamente che Nvidia superi significativamente le aspettative di Wall Street e preveda una forte crescita delle vendite, trainata dalla domanda per i suoi chip di intelligenza artificiale e altre infrastrutture. Ma Nvidia ha un'asticella molto alta da superare.Gli investitori attendono anche lestatunitensi, che saranno pubblicati mercoledì prima dell'apertura.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,61%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,50%),(-1,68%) e(-0,48%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,84%),(+1,15%),(+0,82%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,02%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,43%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,81%.scende del 2,70%.(+5,86%),(+4,20%),(+3,41%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,33%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,72%. Scende, con un ribasso del 5,58%. Crolla, con una flessione del 4,43%.