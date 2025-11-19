Milano 10:06
Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il tech in attesa dei conti di Nvidia

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,07%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l'S&P-500, che scivola a 6.617 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,2%); come pure, in ribasso l'S&P 100 (-1,03%).

Ancora una volta, le vendite sono state trainate dai titoli tecnologici. La debolezza del settore precede i tanto attesi risultati del terzo trimestre di Nvidia, previsti dopo la chiusura dei mercati di mercoledì. Gli analisti si aspettano ampiamente che Nvidia superi significativamente le aspettative di Wall Street e preveda una forte crescita delle vendite, trainata dalla domanda per i suoi chip di intelligenza artificiale e altre infrastrutture. Ma Nvidia ha un'asticella molto alta da superare.

Gli investitori attendono anche le trimestrali dei grandi rivenditori statunitensi Target, Lowe's e TJX Companies, che saranno pubblicati mercoledì prima dell'apertura.

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+0,61%) e sanitario (+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari (-2,50%), informatica (-1,68%) e beni industriali (-0,48%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Merck (+3,84%), Verizon Communication (+1,15%), Travelers Company (+0,82%) e Procter & Gamble (+0,80%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Home Depot, che ha archiviato la seduta a -6,02%. Tonfo di Amazon, che mostra una caduta del 4,43%. Spicca la prestazione negativa di Nvidia, che scende del 2,81%. Microsoft scende del 2,70%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+5,86%), Warner Bros Discovery (+4,20%), Netflix (+3,41%) e Paccar (+3,03%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su PDD Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -7,33%. Lettera su Marvell Technology, che registra un importante calo del 5,72%. Scende Micron Technology, con un ribasso del 5,58%. Crolla Amazon, con una flessione del 4,43%.
