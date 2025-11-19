Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il tech in attesa dei conti di Nvidia

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones
che accusa una discesa dell'1,07%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.617 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-1,2%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-1,03%).
Ancora una volta, le vendite sono state trainate dai titoli tecnologici
. La debolezza del settore precede i tanto attesi risultati del terzo trimestre di Nvidia
, previsti dopo la chiusura dei mercati di mercoledì. Gli analisti si aspettano ampiamente che Nvidia superi significativamente le aspettative di Wall Street e preveda una forte crescita delle vendite, trainata dalla domanda per i suoi chip di intelligenza artificiale e altre infrastrutture. Ma Nvidia ha un'asticella molto alta da superare.
Gli investitori attendono anche le trimestrali dei grandi rivenditori
statunitensi Target
, Lowe's
e TJX Companies
, che saranno pubblicati mercoledì prima dell'apertura.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+0,61%) e sanitario
(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari
(-2,50%), informatica
(-1,68%) e beni industriali
(-0,48%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+3,84%), Verizon Communication
(+1,15%), Travelers Company
(+0,82%) e Procter & Gamble
(+0,80%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Home Depot
, che ha archiviato la seduta a -6,02%. Tonfo di Amazon
, che mostra una caduta del 4,43%. Spicca la prestazione negativa di Nvidia
, che scende del 2,81%. Microsoft
scende del 2,70%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+5,86%), Warner Bros Discovery
(+4,20%), Netflix
(+3,41%) e Paccar
(+3,03%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su PDD Holdings
, che ha terminato le contrattazioni a -7,33%. Lettera su Marvell Technology
, che registra un importante calo del 5,72%. Scende Micron Technology
, con un ribasso del 5,58%. Crolla Amazon
, con una flessione del 4,43%.