Consumi, intenzioni d'acquisto in crescita. Ma spaventa "spettro" lockdown

(Teleborsa) - Si consolida anche in- dopo il mese di luglio - l'(mediamente a +5,8%), ma con il rapido aumento dei contagi torna ad aleggiare loritenuto “probabile o sicuro” da oltre la metà degli italiani (57%). È quanto emerge dall, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo. E così, se a maggio solo il 28% temeva che ci saremmo trascinati l’emergenza Covid anche nel 2022, ad agosto la percentuale raddoppia e sale al- Molti italiani stanno rinnovando la propria abitazione in vista della prossima stagione fredda sfruttando le opportunità di risparmio dell'e delL'Osservatorio Findomestic ha rilevato a fine luglio una crescita della propensione all’acquisto di oltre il 30% per gli impianti fotovoltaici, del 7,5% per stufe e caldaie, del 5,9% per gli impianti solari termici e del 5,1% per infissi e serramenti. Non solo: le intenzioni d'acquisto di piccoli e grandi elettrodomestici guadagnano rispettivamente il 7 e il 4,7% rispetto al mese precedente e più in generale la propensione a ristrutturare casa sale del 3,6% e quella di acquistare arredo del 3,7%.L'ormai prossimo rientro a scuola e lavoro ancora pieno di incognite alimenta le intenzioni di acquistare(+18,1%) e PC (+7,8%) in modo da farsi trovare pronti ed attrezzati in caso di DAD e smart working. Le fotocamere godono invece dell'effetto vacanze” con propensioni in crescita del 9%, mentre la telefonia è in calo dell'1,8% e l’elettronica di consumo del 3%.Grazie ai nuovi incentivi governativi si conferma positiva la+6,6% per le auto usate, per la prima volta incluse nelle agevolazioni statali, +1,8% per quelle nuove. Motocicli e e-bike sono, invece, in calo rispettivamente del 13,7 e dell'1,7%.Se quasi la metà (45%) degli intervistati dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic dichiara di riuscire a concedersi questa estate solo una settimana di vacanza, poco meno di un quarto del campione (il 24%) ha, invece, la fortuna di poter “staccare” per più settimane spostandosi da casa. Tra gli altri,. Il dilagare della variante Delta frena le residue intenzioni di prenotare viaggi che infatti perdono nel complesso il 4,4% rispetto al mese precedente.- Per il settore del tempo libero in negativo anche le attrezzature sportive (-1,2%), mentre sono in significativa crescita le intenzioni d’acquisto di attrezzature per il+8,5%.